ضبط صهريج ومحطة ومركز محروقات وسيارتي بيع مازوت مخالفة بريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة ومركز محروقات وصهريج نقل محروقات وسيارتين لبيع المازوت في مناطق متفرقة من ريف دمشق جراء مخالفات عدة.

وأوضحت المديرية في بيان أن عناصر المديرية نظموا ضبطاً بحق محطة محروقات في منطقة القطيفة ومركز محروقات في منطقة الزبداني بمخالفة البيع بسعر زائد والامتناع عن البيع وصهريج نقل لمادة المحروقات بمخالفة نزع أختام الرصاص عن فتحات التعبئة بقصد التلاعب بالكيل والاتجار بالمادة.

كما ضبط عناصر المديرية سيارتي بيع لمادة مازوت التدفئة بمنطقة دوما بمخالفة البيع بسعر زائد ووضع بيانات وهمية.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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