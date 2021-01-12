إصابة يمنيين اثنين بقصف مدفعي سعودي في صعدة

أصيب يمنيان، اليوم، بقصف مدفعي للعدوان السعودي استهدف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن مدنيين أصيبا بجروح بليغة إثر استهداف العدو السعودي بقذائف المدفعية منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، مشيراً إلى تعرض مناطق آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشدا لقصف صاروخي ومدفعي طال ممتلكات المدنيين.

وكان مصدر يمني أكد أمس إصابة يمني من أبناء قرية الكشوبع بجروح متوسطة إثر تعرض مزرعته لقذيفة هاون غرب مديرية المراوعة.

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