وزير الصحة الأمريكي: خطاب ترامب قبل اقتحام الكابيتول غير مقبول

وصف وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار خطاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي سبق اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره بأنه “غير مقبول”.

ورفض عازار في مقابلة مع قناة “اي بي سي” القول بشكل مباشر ما إذا كان يعتقد أن ترامب لا يزال قادرا على القيام بواجباته كما رفض الخوض في تفاصيل المحادثات المحتملة التي تهدف إلى عزل ترامب من منصبه.

وقال “لن أخوض أو أناقش التعديل الخامس والعشرين… أنا ملتزم برؤءية ذلك من خلال دوري وزيرا للصحة أثناء جائحة كورونا لضمان وصول اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي ولضمان التسليم السلس إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول المتضررة جراء فيروس كوفيد19 وذلك بعد تسجيلها أكثر من 23 مليون إصابة و386412 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس.

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