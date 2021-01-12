ديمقراطية أمريكا المزيفة!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 12 كانون الثاني 2021
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الأخبار
الرئيس الكوبي: حصار الولايات المتحدة لكوبا إرهاب بعينه
إيران تدين قرار واشنطن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب
الدفاع اللبنانية تدعو الأمم المتحدة لوضع حد للخروقات الإسرائيلية
روحاني: إيران تمكنت من إحباط أثر الحظر المفروض عليها
الجعفري: ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
ولايتي: أمريكا مُطالبة برفع الحظر قبل العودة إلى الاتفاق النووي
6 آلاف مستفيد من مرسوم إعفاء قروض الري من الفوائد والغرامات
برازي وجمران يتفقدان معمل تجهيزات صناعة المخابز ومطحنتين بريف دمشق
لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الخروقات الإسرائيلية
خبراء دوليون يطالبون الولايات المتحدة بإغلاق معتقل غوانتانامو