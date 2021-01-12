PM 7:47 2021/01/12

رئاسة مجلس الوزراء: تمديد فترة مراجعة المهندسين خريجي (2017_2018، 2018_2019) الراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة لكلياتهم التي تخرجوا منها لمدة أسبوع إضافي أي لتاريخ 21-1-2021 ليصار إلى استكمال بياناتهم تمهيداً لعملية الفرز