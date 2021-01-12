آخر تحديث: 2021-01-12 20:20:17
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رئاسة مجلس الوزراء: تمديد فترة مراجعة المهندسين خريجي (2017_2018، 2018_2019) الراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة لكلياتهم التي تخرجوا منها لمدة أسبوع إضافي أي لتاريخ 21-1-2021 ليصار إلى استكمال بياناتهم تمهيداً لعملية الفرز

التصنيفات: آخر الأخبار,السلايدر

مددت رئاسة مجلس الوزراء فترة مراجعة المهندسين خريجي (2017_2018، 2018_2019) الراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة لكلياتهم التي تخرجوا منها لمدة أسبوع إضافي أي لتاريخ 21-1-2021 ليصار إلى استكمال بياناتهم تمهيداً لعملية الفرز

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التصنيفات: آخر الأخبار,السلايدر

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