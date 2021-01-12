الرئيس الكوبي: حصار الولايات المتحدة لكوبا إرهاب بعينه

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل قرار واشنطن بإعادة إدراج بلاده على القائمة الأمريكية للإرهاب.

وقال كانيل في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر اليوم “إن حصار الولايات المتحدة لكوبا هو إرهاب بعينه” معرباً عن إدانة بلاده الحازمة “للتوصيف الاحتيالي لكوبا كدولة راعية للإرهاب”.

وأضاف كانيل أنه “من السخرية أن يتهمنا إرهابيون فاسدون في إدارة ترامب برعاية الإرهاب” مستنكراً قيام إدارة ترامب “التي فقدت مصداقيتها” بكل ما بوسعها لعرقلة ومنع تحسن العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس كانيل “أن كوبا تعارض الإرهاب وهي ضحية لهذه الآفة الخطيرة وليست راعية لها”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس عن إعادة إدراج كوبا على ما تسمى القائمة الأمريكية للإرهاب.

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