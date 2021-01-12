روحاني: إيران تمكنت من إحباط أثر الحظر المفروض عليها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تمكنت بفضل صمود شعبها من إحباط اثر الحظر الجائر خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال روحاني خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم: “لم نسمح بتحقيق الأهداف المشؤومة للأعداء” مشددا على أن الحظر عمل جائر فرض على الشعب الإيراني من قبل الأعداء ولا بد من رفعه.

من جهة أخرى لفت روحاني إلى أن الشعب الإيراني أنجز عملا عظيما من خلال تنفيذ البروتوكولات الصحية بدقة في مواجهة فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى انخفاض احصائية الوفيات

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