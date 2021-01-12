الزراعي التعاوني يصرف أكثر من 13 مليار ليرة للمتضررين من الحرائق حتى تاريخه

بلغت المبالغ المالية التي تم صرفها عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني لمتضرري الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص حتى تاريخه 13 ملياراً و466 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير عام المصرف ابراهيم زيدان في تصريح لمندوب سانا أن المصرف يواصل أيضاً إقراض الفلاحين والمنتجين ممن لحق الضرر بممتلكاتهم أو الأرض التي يستثمرونها جراء الحرائق وفق الضوابط والمعايير التي حددها مصرف سورية المركزي وذلك بهدف تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهلهم ومساعدتهم بإعادة تأهيل أراضيهم وتأمين مستلزمات إعادة تشجيرها.

وأشار زيدان إلى أن القروض المقدمة للمتضررين هي بفائدة صفرية تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2020 وهي قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تشمل المتضررين سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم بنسبة تمويل تصل إلى مئة بالمئة للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات سماح للتسديد بما يتناسب مع نوع القرض ووفق نظام عمليات المصرف والأحكام والشروط المبينة في المرسوم.

ويسمح المرسوم التشريعي 23 لعام 2020 بإعفاء القروض الممنوحة من المصرف الزراعي للمتضررين من الحرائق من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير وجدولة أرصدة رأسمال تلك القروض لمدة عشر سنوات.

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