انتهاء المسابقة البرمجية في جامعة البعث .. والنتائج مساء اليوم

حمص – إسماعيل عبد الحي

أقيمت اليوم في كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة البعث بالتعاون مع الجامعة الافتراضية السورية المسابقة البرمجية الجامعية المحلية لموسمها السابع للعام 2020 بمشاركة (31) فريقاً من طلاب كليات جامعة البعث، منهم 28 فريقاً من طلاب كليات جامعة البعث وثلاثة فرق من طلاب أولمبياد متميزين تمت استضافتهم لتأهيلهم للمشاركة في المسابقة العام القادم.

الدكتور عبد الباسط الخطيب – رئيس جامعة البعث قال: إن هذه الفعالية العلمية المعلوماتية التي يشارك فيها (93) طالباً وطالبة ضمن (31) فريقاً في تنمية المهارات البرمجية والتحليل المنطقي، وحل الخوارزميات وبناء المعطيات إضافة إلى وجود أجواء تنافسية مع أشخاص جدد ضمن روح العمل الجماعي تهدف إلى إعداد فرق متميزة، مشيراً إلى تميز طلاب جامعة البعث وتحقيقهم المركز الأول على مستوى القطر والمركز 12 إقليمياً والمركز ٢٠ عالمياً ، فالمسابقة البرمجية المحلية هي المرحلة الأولى من أربع مراحل يمر بها المتسابقون للوصول إلى النهائيات العالمية، حيث تكون المرحلة الأولى على المستوى المحلي BCPC و المرحلة الثانية على المستوى الدولي SCPC والمرحلة الثالثة على مستوى الوطن العربي ACPC والمرحلة الأخيرة هيّ العالمية ICPC ، ونوه الخطيب أن المسابقة البرمجية لهذا العام online على سيرفر ICPC وقد تم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس (كورونا) والإجراءات الصحية من حيث التباعد المكاني والتشديد على التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة.

من ناحيته، أشار المهندس فادي مرشد – عضو اللجنة الوطنية للمسابقة البرمجية في سورية منسق جامعة البعث إلى أن هذه المسابقة تعد من المسابقات المتميزة للطلاب فهي تساهم في تنمية المهارات البرمجية وحل المشاكل الحياتية بأسلوب برمجي عبر خوارزميات مؤكداً أن جامعة البعث تقدم كل التسهيلات والدعم لطلابها المتميزين المشاركين في المسابقة عن طريق الدعم المادي وإجراء فترات تدريبية وتأمين مدربين لتساعد الطلبة في الاستعداد للاشتراك في المسابقة وسيتم ترشيح 5 فرق من الفائزين في المسابقة المحلية للاشتراك في المسابقة الوطنية التي ستقام يوم الجمعة 15-12-2021 وستكون online على سيرفر ICPC بمنافذ الجامعة الافتراضية السورية.

من جانبه، قال محمد الرسلي حكم المسابقة في الجامعة: إنه تم اختيار مجموعة أشخاص من إدارة المسابقة العربية للإشراف على سير المسابقة في الجامعات السورية التي تتم ضمن قواعد وشروط إدارة المسابقة العالمية، فالمسابقة تتضمن 10 مسائل برمجية يتنافس فيها كل فريق مكون من 3 أشخاص على جهاز حاسب واحد لمدة 5 ساعات لحل أكبر عدد من المسائل بأسرع وقت، مبيناً أن دور الحكام في المسابقة هو طباعة المسائل وتوزيعها بشكل سري والتأكد من سير العملية البرمجية وعدم وجود أي مشاكل في النظام وشبكة الإنترنت والتواصل مع إدارة المسابقة العربية التي ستصدر النتائج من خلالها.

معتز حاكمي – مدير الفريق التقني للمسابقة البرمجية في جامعة البعث قال: بدأنا التحضيرات منذ قرابة أسبوع ويوم أمس أجريت المسابقة التجريبية تمهيداً للمسابقة الرسمية التي بدأت اليوم منذ العاشرة صباحاً واستمرت حتى الساعة الثالثة ظهراً وستعلن النتائج ضمن حفل ختام الساعة السادسة مساء على مدرج كلية الآداب .

وأكد عدد من الطلاب المشاركين في المسابقة أن المسابقة البرمجية تتيح للشباب من مختلف الكليات المشاركة فيها والتنافس فيما بينهم لتقوية الجانب العملي في مجال المعلوماتية مؤكدين أنهم شاركوا قبيل المسابقة بمعسكر تدريبي أقامته الجامعة لمدة شهر وأشاروا إلى أن المسائل تعتمد على التفكير المنطقي ضمن جو تنافسي لتطوير قدراتهم في مجال البرمجة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العمل الجماعي لإيجاد الحلول والتفكير السريع والتحليل المنطقي ومشاركة الأفكار .

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