باريس سان جيرمان يضحي بمبابي كرمى عيون ميسي

ينوي مسؤولو باريس سان جيرمان التضحية بنجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل قبل انتهاء عقده، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاماً مع النادي الباريسي في صيف 2022، ومازال يرفض التجديد لمصلحة بي سي جي حتى الآن.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان أعطى الضوء الأخضر لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار على حساب عقد مبابي، مضيفاً: إن مسؤولي باريس سان جيرمان يدرسون بيع مبابي في الصيف المقبل نظير 100 مليون يورو، في حالة إستمرار النجم الفرنسي في رفض عروض التجديد، خوفاً من مغادرته مجاناً.

وأوضح أن الأموال التي سيحصل عليها النادي من بيع مبابي، سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسي، كي لا يخالف النادي قانون اللعب المالي النظيف.

وربطت عدة تقارير صحفية ميسي بسان جيرمان للانتقال إليه في الصيف المقبل، لمزاملة صديقه نيمار مجدداً، بالمقابل يسعى كل من ريال مدريد وليفربول لخطب ود مبابي.

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