رغم تأخر الأمطار.. تخزين السدود في طرطوس مقبول

طرطوس - رفاه نيوف

بيّن المهندس عيسى حمدان – مدير الموارد المائية في طرطوس أنه رغم تأخر موسم الأمطار إلا أن تخزين جميع سدود المحافظة، خاصة السدود المخصصة للري والتي هي قيد الاستثمار، يعد مقبولاً على اعتبار أننا لا نزال ضمن موسم الأمطار لهذا الشتاء ومن المبكر توقع ما سينتهي إليه هذا الموسم.

وبيّن حمدان أن سد الباسل وهو أكبر سدود المحافظة ومخصص لأغراض الري بلغ حجم التخزين فيه لمثل هذا الوقت من العام الماضي / 60.45 / مليون م٣ وخلال هذا العام وحتى اليوم حجم التخزين فيه هو / 47.66/ مليون م٣ وبقية سدود المحافظة بحجم التخزين نفسه مقارنة بالموسم الماضي.

وأضاف: نتفاءل بموسم أمطار جيد، فما زلنا في الثلث الأول من الموسم وبالنتيجة تعمل المديرية وفق المتوفر لديها في سدود المحافظة وبعد انتهاء موسم الأمطار وبدء الاستثمار تقوم بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ومن خلالهما مع الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية لتحديد نوع الزراعات بحيث يكفي حجم التخزين المتوفر لديها.

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