22 منشأة صناعية جديدة تدخل الإنتاج في اللاذقية

اللاذقية - يوسف علي

أوضح المهندس رحاب دعدع – مدير (صناعة) اللاذقية لـ(تشرين) أن ٢٢ منشأة صناعية دارت عجلة الإنتاج فيها بقيمة إجمالية ٩٢٩ مليون ليرة وقيمة الآلات بـ٢٥٤مليون ليرة وتوفر ١٠٥ فرص عمل مباشرة من مختلف الشركات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية (تصنيع ألبان وأجبان وبيض وتوضيب وفرز الحبوب والحمضيات والفواكه وتعليبها وصناعة الأعلاف الجافة من مصدر نباتي وتصنيع المنظفات والسماد الفوسفاتي والمنتجات البلاستيكية ومستحضرات التجميل في مختلف مناطق الصناعية في المحافظة) .

وأضاف دعدع: كما دخلت ٩ منشآت حرفية طور الإنتاج بقيمة إجمالية مع الآلات حوالي ٣٨ مليون ليرة توفر ٢٠ فرصة عمل، مبيناً أن المديرية منحت خلال الربع الرابع من العام الماضي سجلاً صناعياً لـ٢٢ منشأة بدأت بإنشاء ذاتها برأسمال إجمالي بقيمة ٩٥٩ مليون ليرة وقيمة الآلات ٤١٠ ملايين ليرة توفر ١١٥ فرصة عمل حين تنتهي من تنفيذها والبدء بالإنتاج، وتعدّ هذه المنشآت ذات مؤشرات جيدة للنشاط الإنتاجي في المحافظة.

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