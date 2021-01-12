أحزاب وقوى يمنية تدين الإجراء الأمريكي بحق (أنصار الله)

دانت أحزاب وقوى يمنية بشدة قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف حركة “أنصار الله” كـ “منظمة إرهابية” مشددة على رفضها لأي تدخلات خارجية في الشأن اليمني.

وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن في بيان له أن القرار الأمريكي يدل على الفشل الذريع للعدوان السعودي الذي تدعمه الولايات المتحدة ضد الشعب اليمني منذ أكثر من خمس سنوات وكل أشكال الإرهاب الدولي الذي تمارسه لتحقيق مصالحها في اليمن.

واعتبر البيان أن القرار هو نتاج طبيعي لغطرسة الإدارة الأمريكية وسلوكها العدواني والذي تمارسه ضد شعبها وشعوب العالم وخصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بها، مبيناً أن تصنيف الحكومة الأمريكية لمن يخالفها من الشعوب والدول والأفراد بالإرهابيين جزء من محاولتها الهيمنة على العالم.

وشدد البيان على أن الإرهاب الحقيقي يتمثل باحتلال أراضي الغير وتشريد أهلها وقتل الأبرياء وحصار الشعوب ونهب الثروات والاعتداء على دول ذات سيادة ومنها العدوان على اليمن واستهدافه أرضاً وشعباً، مؤكداً دعمه لحركة “أنصار الله” في مواجهة العدوان ومخططاته الاستعمارية.

بدوره، قال تكتل الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان إن هذا القرار الأمريكي يأتي في سياق الفشل الذي مني به النظام الأمريكي في إدارة العدوان على اليمن والانتصارات التي يسطرها اليمنيون، موضحاً أن الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذه القرارات الأحادية وستقف في صف واحد مع حركة “أنصار الله” حتى تحقيق الانتصار على العدوان.

وأكدت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية أن الإدارة الأمريكية هي الراعي الرسمي للإرهاب الدولي من خلال دعمها للعدوان المستمر على الشعب اليمني منذ ما يقارب الست سنوات مشددة على الرفض لأي تدخلات خارجية في الشأن اليمني ودعم كل القوى التي تواجه السياسات الأمريكية العدوانية.

وقال حزب جبهة التحرير في بيان: إن وصف أنصار الله بالإرهابيين محاولة للتنصل من كل الجرائم التي ارتكبها النظام الأمريكي بحق أبناء اليمن ودليل على فشله في تحقيق أهدافه الاستعمارية التي قابلها الشعب اليمني بصمود وبسالة.

ولفت البيان إلى أن هذا التصنيف يمس كرامة الانسان اليمني من دون استثناء، مؤكداً الوقوف مع أنصار الله في مواجهة العدوان الذي تقوده أمريكا والتصدي لأي محاولات تمس السيادة الوطنية.

من جهته، شدد الحزب القومي الاجتماعي على أن الإدارة الامريكية تقوم بتزوير الحقائق وهي ضالعة في العدوان على اليمن بشكل رئيسي وراعية للإرهاب الإسرائيلي في المنطقة وتقوم بهذا الفعل لإضعاف دور محور المقاومة المساند لقضايا الأمة العربية والإسلامية.

وطالب البيان حكومات العالم ومنظماته وهيئاته بالوقوف في وجه السياسة التي تنتهجها أمريكا ضد اليمن، داعياً هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الخطوة الأمريكية الخطيرة وحماية الشعب اليمني من آثارها.

وكان نواب أمريكيون دعوا أمس إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى التراجع فورا عن إجرائها تصنيف حركة “أنصار الله” اليمنية كـ “منظمة إرهابية” محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن من جراء هذا القرار بينما حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن قرار الولايات المتحدة من شأنه التسبب بتداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.

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