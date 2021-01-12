قوات نظام أردوغان تشن حملة اعتقالات في 33 مدينة تركية

شنت قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس التركي رجب أردوغان حملة مداهمات متزامنة ضد عسكريين عاملين ومفصولين ومدنيين في 33 مدينة تركية.

وذكرت صحيفة «زمان» التريكة أنه وبذريعة «التواصل» بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، صدرت قرارات اعتقال بحق 118 من بينهم مدنيون وطلاب وعسكريون عاملون مفصولين من العمل.

هذا واعتقلت قوات الأمن عدد من الصادر بحقهم قرارات اعتقال خلال المداهمات التي نفذتها بزعم الانتماء لجماعة غولن.

وتتهم السلطات التركية منظمة فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز عام 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.

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