أندريه سكاف تنتظره نهاية مأساوية في «الكندوش»

ميسون شباني

يستكمل الفنان أندريه سكاف تصوير دوره في مسلسل «الكندوش»، العمل الذي كتب نصّه الفنان حسام تحسين بيك في محاولة لنقل الصورة الحقيقية للمجتمع بكل تفاصيله وحكاياه، هذا المسلسل الذي يتصدى لإخراجه سمير حسين، هو من إنتاج شركة ماهر البرغلي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

استطاع هذا العمل بعد ثلاث سنوات من كتابته أن يبصر النور أخيراً وأن يجمع نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية، وتدور أحداثه في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، منطلقة من رجل ثري وخيّر له هيبته ووقاره وحضوره في الحارة الشامية، وقصة غرامه الصادمة مع امرأة أرملة، والصراع الدائم بين محوري الخير والشر.

و«الكندوش» هو خزّان كانت توضع فيه الحبوب في الزمن الماضي، وتكال منه بأوزان محددة من خلال أدراج مخصصة لكل مادة، وهو محور جوهري في المسلسل، والسيطرة على مقتنياته أمر تتصارع عليه أطراف عدة بحجة ما يشكّله القمح من ثروة.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أوضح الفنان أندريه سكاف أن العمل يركز على فكرة العطاء والمحبة والمحافظة على العلاقات الاجتماعية، لافتاً إلى أن معظم شخوص العمل لديهم هذا العطاء من دون استثناء، مشيراً إلى أنه رغم مساحة الدور المحدودة إلا أن شخصية «مروان» أو «أبو مزة» وهو لقب الشخصية التي يلعبها تحمل كمّاً عالياً من الثقافة فهو محب للقراءة ورغم نشأته الفقيرة وظروفه الصعبة إلا أنه محبوب من أهل الحارة، وميزة «أبو مزة» رغم أنه يشرب الخمر كثيراً – على حد تعبير سكاف – ولديه القدرة على الغوص في الأعماق ومعرفة الخير من الشر، إلا أن النهاية المأسوية تكون بانتظاره، إضافة إلى تفاصيل كثيرة سيتعرض لها عبر أحداث العمل.

ونوّه سكاف بأن المسلسل لافت للنظر وعميق ويعالج البيئة الشامية بكل تفاصيلها بشكل صادق، وهو مختلف عن بعض الأعمال التي سوّقت لأهل الشام بطريقة مشوّهة، خاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة وتعزيز ذكورة الرجل فيها، وتمنى سكاف أن يحقق العمل المتابعة الجماهيرية خلال عرضه في رمضان القادم.

الجدير بالذكر أن العمل من بطولة كلٍّ من الفنانين: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، أيمن رضا، شكران مرتجى، كندا حنا، حسام تحسين بيك، رضوان عقيلي، تيسير إدريس، جمال العلي، نزار أبو حجر، عبد الفتاح مزين، وضاح حلوم، ونخبة من الفنانين الشباب.

وكان لسكاف حضوره المهم في بداية انطلاقته عبر شخصيتين شكلتا نقلة نوعية في مشواره الفني، الأولى هي دور «أحمد بلاليش» في مسلسل «عيلة خمس نجوم»، إلى جانب الفنانتين سامية الجزائري وأمل عرفة، وهو أحد الأعمال الفنية السورية التي لا تزال تحقق نسب مشاهدة عالية عند عرضه، والشخصية الثانية هي «الزلقوط» في مسلسل «نهاية رجل شجاع» من بطولة الفنان أيمن زيدان والفنانة سوزان نجم الدين وهي شخصية يتذكّرها المتابعون للدراما السورية لفترة زمنية طويلة رغم مساحتها الزمنية القصيرة في أحداث العمل، تبعه دور آخر لا يقلّ أهمية عن سابقيه في مسلسل «يوميات مدير عام» عندما أدى دور «طارق أحمد عبد الحق»، طالب الجامعة الطائش المدلل والمستغل لمنصب أبيه، ويُمكن أن نُشير في هذا المجال إلى دوره المميز في شخصية الشاعر «برهوم» في المسلسل الشهير «الفصول الأربعة».

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