دير الزور.. افتتاح 12 مخبزاً خلال العام الماضي

ديرالزور - إبراهيم مطر

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور بسام الهزاع أنّ دوريات حماية المستهلك تمكّنت عام 2020 من تنظيم 542 ضبطاً تموينياً على الفعاليات التجارية في أسواق المدينة والريف, وتنوّعت المخالفات مابين ضبط مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار والبيع بسعر زائد و إبراز فواتير غير نظامية, وعدم التقيّد بمواعيد العجن بالنسبة للمخابز وإنتاج خبز سيئ الصنع وعرض لحوم من دون واجهة مبردة, والاتجار بالمواد الإغاثية وحيازة وتهريب الدقيق التمويني والاتجار بالمواد المدعومة ولحم مفروم مسبقاً وعدم وجود بطاقة بيان ونقص في وزن ربطات الخبز وعدم وجود سجلات فواتير والامتناع عن البيع, موضحاً أنّ عدد الإغلاقات الإدارية خلال عام بلغ 2020 مئة إغلاق بمدة تتراوح مابين ثلاثة أيام إلى شهر فيما بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء 75 إحالة, كما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى المديرية 91 شكوى تمت معالجتها في حينها.

وأشار الهزاع إلى أنه تم افتتاح 12 مخبزاً خلال عام 2020 ثلاثة منها في المدينة وهي: «الفرات والروضة والجهاد», و9 في الريف وهي: « السكرية و المصيخ في السويعية, ودبلان والدليمي في البوكمال, والهري والغبرة والناصر في مراط وعياش, والنجمة في الحسينية», كما تمت إحالة عدد من العينات إلى المخبر المركزي في دمشق للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يذكر أنّ دوريات حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق وسحب العينات المشتبه بها, وتهيب المديرية بالمواطنين عدم التستر والسكوت على المخالفات التي يقوم بها الباعة, وإعلام المديرية بهذا الشأن للحد من ظاهرة الاستغلال والبيع بأسعار زائدة.

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