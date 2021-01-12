9 سنوات وتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ملح دون ١٥%

السويداء - طلال الكفيري

رغم مضي تسع سنوات على انطلاق الأعمال الإنشائية في محطة معالجة الصرف الصحي في قرية ملح إلا أن الإنجاز وفق رئيس بلدية ملح حمود بلان لا يزال دون سقف ١٥%.

أهالي قرية ملح وبعد أن باتوا ضمن واقع بيئي لا يحسدون عليه، طالبوا بضرورة إكمال الأعمال بهذه المحطة، لكون توقفها أزّم الواقع البيئي في القرية، إضافة لذلك فلم يزل عشرات المزارعين ونتيجة فيضان مياه الصرف الصحي نحو أراضيهم غير قادرين على استثمارها من جراء تجمع المياه ضمن هذه الأراضي.

وأضاف المزارعون المتضررون: إن هناك عشرات الأشجار المثمرة أيضاً تضررت من جراء مياه الصرف الصحي، عدا عن إلحاق الأذى بالسكان وخاصة القاطنين بالقرب من هذه المحطة غير المستكملة.

بدوره، رئيس بلدية ملح حمود بلان أوضح لـ«تشرين» أن العمل في المحطة متوقف منذ عام ٢٠١٢، من جراء إحجام المتعهد عن إكمال الأعمال فيها بذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم صرف فروقات أسعار له، لافتاً إلى أن توقف الأعمال في المحطة تسبب بإلحاق أذى بنحو ٣٠٠ دونم من الأراضي الزراعية، وأن البلدية تقدمت بطلبات عديدة للمحافظة إزاء إكمال الأعمال ولتاريخه لم يتبدل أي شيء على واقع المحطة.

وأشار إلى أن تكلفة المحطة وفق الأسعار القديمة تبلغ ٨٠ مليون ليرة، وحالياً بالتأكيد الأسعار زادت أضعافاً مضاعفة.

وقال مدير الشركة العامة للصرف الصحي في المحافظة المهندس سهيل المسبر: إن المشروع ممول من الموازنة المستقلة للمحافظة، والأعمال متوقفة فعلاً منذ عام ٢٠١٢ وحالياً تتم متابعة الموضوع من قبل المحافظة لكونها هي صاحبة المشروع.

طباعة