جمعية المقعدين تعير أجهزة الأوكسجين لمرضى كورونا

اللاذقية - سراب علي

عمل جديد أخذته جمعية المقعدين وأصدقائهم في اللاذقية على عاتقها بإعارة أجهزة توليد الأوكسجين وأسطوانات الأوكسجين للمرضى المصابين بفيروس (كورونا)، بالإضافة لعملها في متابعة تقديمها الخدمات للمقعدين من جرحى الحرب وغيرهم من أبناء المحافظة والقادمين من خارجها .

وأكدت فريال عقيلي رئيسة جمعية المقعدين وأصدقائهم في اللاذقية لـ «تشرين» أن الجمعية على أهبة الاستعداد لإعارة أسطوانات الأوكسجين لكل محتاج، مبينة أنه يتوفر في الجمعية عدد من مولدات و أسطوانات الأوكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا وتم تأمينها من خلال عدد من المتبرعين.

وأشارت عقيلي إلى أن هناك شابين أحدهما في الجيش العربي السوري، قد تبرعا بقيمة أسطوانة أوكسجين لنتمكن من تلبية الاحتياج للمصابين.

وأضافت: توحيداً للجهود الأهلية لمجابهة وباء كورونا تم التعاون الشهر الماضي بين جمعية «سورية بتجمعنا» من خلال «حملة تنفس» وجمعية المقعدين في محافظة اللاذقية لتقديم ٥ أجهزة توليد الأوكسجين الخاصة بمرضى فيروس كورونا لنكون سبباً في تخفيف معاناة المرضى وإعارة الأجهزة مجاناً للمحتاجين.

وفيما يخص الثبوتيات التي بموجبها تتم إعارة الأسطوانات، بينت عقيلي أنه يجب على من يريد استعارة الاسطوانات تقديم تقرير طبي من الطبيب، بالإضافة إلى سند إقامة يثبت إقامته، مشددة على ضرورة توحيد الجهود في هذه الظروف وخصوصاً مع انتشار جائحة كورونا التي جعلت الجميع في حالة طوارئ، وتخفيف الضغط عن المستشفيات ومراكز العلاج, وذلك بوعينا و تقيدنا بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن «حملة تنفس» وصلت اللاذقية الشهر الماضي بعد أن جالت في محافظتي حلب وحمص.

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