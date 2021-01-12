صحة الحسكة تضع قسم الأمراض الداخلية ومخبر التحاليل بالمركز الطبي المحدث في الخدمة

وضعت مديرية الصحة في محافظة الحسكة قسم الأمراض الداخلية ومخبر التحاليل بالمركز الطبي المحدث في مدينة الحسكة في الخدمة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المراجعين.

وبين رئيس المركز الطبي الدكتور عبد الرحمن أمين أنه بهدف توفير الخدمات الطبية المختلفة في المركز تم تفعيل المخبر ليقدم خدمات التحاليل الكيميائية كتحاليل السكر ووظائف الكبد والكلية وفيدال ورايت وكولسترول إضافة إلى تفعيل قسم الأمراض الداخلية لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالتهم الإقامة في المركز.

وأشار أمين إلى أن المركز خصص أطباء مقيمين على مدار اليوم لتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين المراجعين وتأمين الأدوية لأن المركز يخدم مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها مجاناً.

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