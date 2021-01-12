صرّاف عقاري السقيلبية يتوقف رغم وجود مولدة ..!

حماة - علي شاهر أحمد

بات المواطن الذي يبعد مسكنه ١٥ كم عن الصراف العقاري في السقيلبية يحتاج لإرسال مندوب قريب من الصراف ليتأكد من إقلاعه وأنه غير معطل ليستطيع قبض راتبه لأن هذا الصراف يعمل تارةً و يتوقف في بعض الأوقات عند وصله على المولدة المتوفرة في المصرف.

وقال أحد المواطنين الذين كانوا ينتظرون إقلاع الصراف لقبض راتبه: في السابق كانت مبررات إدارة المصرف لتوقف الصراف عن العمل عدم توفر المازوت لتشغيل المولدة, إذ لا تتجاوز مخصصاتها ليتراً في اليوم, أما الآن فالصرّاف لا يعمل رغم تشغيل المولدة بسبب عدم توافر التغذية الكهربائية النظامية لتشغيله, لافتاً إلى أنه اضطر لدفع ٥٠٠ ليرة عمولة القبض المباشر لراتبه الذي لا يتجاوز ٣٣ ألف ليرة.

من جانبه قال مدير المصرف العقاري في السقيلبية – ميخائيل العوض: نضطر لتشغيل مولدة باستطاعة ٥٠٠٠ واط بسبب تقنين الكهرباء أثناء الدوام لكن الصرّاف لا يقلع ولا يعمل في بعض الأوقات رغم وصله بالتيار القادم من المولدة, ومنذ أسبوعين تم تركيب «يو بي إس» للصراف لكن المشكلة لم تحل بهذا الإجراء و أبلغنا إدارة المصرف بهذا العطل.

وأشار العوض إلى أنه سوف يحضر فنيّاً مختصاً لفحص التيار القادم من المولدة إذا كان نظامياً أم لا و بعدها يتقرر إذا كان العطل من المولدة أم من الـ«يو بي إس» ليتم إصلاح العطل أو استبدال الـ«يو بي إس» لأن الصراف يعمل بشكل نظامي عند وصله على شبكة الكهرباء العامة.

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