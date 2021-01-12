مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على محال تجارية ويحولونها إلى مستودعات أسلحة في رأس العين بريف الحسكة

يواصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم الإجرامية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة، إذ أقدم المرتزقة على الاستيلاء على عدة محال تجارية وحولوها إلى مستودعات أسلحة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل “سانا” أن مرتزقة الاحتلال التركي استولوا على مدى الأيام الماضية على عدة محال تجارية في مدينة رأس العين بعد طرد مالكيها الأصليين تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وحولوها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه الممارسات الإجرامية تكررت في الآونة الأخيرة في مناطق عدة، ولا سيما بريف رأس العين بالتعاون مع تجار أسلحة أتراك وبغطاء من قوات الاحتلال التركي بهدف طرد الأهالي من منازلهم ومحالهم التجارية وتهجيرهم خارج مدينتهم.

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