وصول دفعة جديدة من الزيت لصالات «التجارة» بدمشق

دانيه الدوس

كشف مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق لؤي حسن عن وصول دفعة جديدة من الزيت سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة, وفق خطة توزيع مدروسة بحيث تتم الاستفادة منها لمعظم الأسر وفق البطاقة الذكية، علماً أنه تم توزيع نحو عشرة آلاف صندوق في دمشق لوحدها، مشيراً إلى أن جميع الكميات التي تصل من المعمل المتعاقدة معه الإدارة العامة للمؤسسة يتم تجهيزها ومن ثم توزيعها على الفروع في المحافظات مباشرة لتوزعها بدورها على الصالات مباشرة من دون أي تأخير, وأشار إلى أن مراكز الفرع مستمرة في توزيع «السكر والرز» عن الشهرين الماضي والأول حسب أقدمية التسجيل عليها.

وأوضح الحسن أسباب التأخير في عمليات التوزيع نتيجة الجرد السنوي التي تتم نهاية كل عام, إضافة إلى العطلة الطويلة لكن الأمر قيد المعالجة وسيتم تدارك هذا التأخير خلال التوزيع الجاري, علماً أنّ الكميات متوافرة لتأمين مخصصات البطاقة واستكمال عمليات التوزيع, ناهيك بعقود المؤسسة لتأمين هذه المواد للعام الحالي, أما فيما يتعلق بالمواد الأخرى فقد أكد حسن توافر تشكيلة سلعية واسعة من المواد الغذائية وغيرها وخاصة الغذائية كالحبوب والبقوليات والسمون والزيوت و«السردين والطون», إلى جانب مواد أخرى تشكل حاجة أساسية للمواطن يتم تأمينها بأسعار مناسبة ومنافسة في السوق كاللحوم بأنواعها.

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