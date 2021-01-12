جداول لتسليم رواتب المعلمين الوكلاء في دمشق

دمشق - بشرى سمير

في بداية كل شهر تتكرر معاناة المعلمين الوكلاء والمكلفين في الحصول على رواتبهم لدى المعتمدين, حيث تشهد غرف المحاسبين في مديريات التربية عموماً ودمشق خصوصاً ازدحاماً كبيراً, وطالب العديد من هؤلاء المعلمين بإيجاد حل لهذه المشكلة, وخاصة مع انتشار وباء «كورونا», وضرورة وجود تباعد وهو أمر يكاد يكون معدوماً في ظل الازدحام الكبير للمعلمين الوكلاء,

مدير تربية دمشق سليمان يونس أوضح أنه يتم إعداد جدول يومي لدى المعتمدين لاستلام الرواتب بما يساهم في تخفيف الازدحام الحاصل, لافتاً إلى ضرورة التعاون مع المصرف التجاري والعقاري بفتح حسابات للمُعينين حديثاً.

طباعة