“تويتر” تزيل 70 ألف حساب مرتبط بحركة مؤيدة لترامب

أعلنت شركة “تويتر” أنها جمدت بصورة نهائية أكثر من سبعين ألف حساب مرتبط بحركة QAnon اليمينية المتطرفة المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنع أصحابها من استخدام المنصة للترويج للعنف.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشركة قولها في بيان إنه “نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن ولتزايد مخاطر الأذى بدأنا من عصر الجمعة الماضي تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصصة بالدرجة الأولى لتشارك محتوى كيو آنون وكانت مكرسة بشكل أساس لنشر نظريات المؤامرة في الشبكة بأسرها”.

واتخذت أغلبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة إجراءات غير مسبوقة منذ اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول عصر الأربعاء الماضي وزرعوا فيه الرعب والعنف والخراب على مدى ساعات عدة في حدث صدم العالم.

وعلقت تويتر يوم الجمعة الماضي وبشكل دائم حساب ترامب مشيرة إلى مخاطر حصول “تحريض جديد على العنف”من جانبه بعد يومين على أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول.

كما حذر تويتر في بيانه من “خطط تنتشر على تويتر وأماكن أخرى لتنظيم مظاهرات مسلحة في المستقبل بما في ذلك شن هجوم ثان على مبنى الكابيتول في الـ 17 من الشهر الجاري”.

وفي هذا السياق، قامت مجموعة من أنصار ترامب أمس بالتجمع أمام مقر تويتر في سان فرانسيسكو للاحتجاج على قرار شبكة التواصل إغلاق حسابه ووفقاً لصحيفة (سان فرانسيسكو كرونيكل) فإن بعض الداعين للمظاهرة طلبوا من الراغبين في المشاركة فيها أن يجلبوا معهم أصفاداً بلاستيكية لتنفيذ عمليات اعتقال وهمية.

لكن الدعوات إلى هذه المظاهرة لم يلبها في نهاية المطاف سوى عدد قليل من المتظاهرين المؤيدين لترامب الذين تظاهروا ضدهم في المكان عينه عدد مماثل تقريباً من معارضيه حسب وسائل إعلام محلية.

وحذرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ميريال باوزر من وجود مجموعات مسلحة متطرفة فى البلاد تمثل مصدر خطر على عملية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مشددة على ضرورة أن يكون التخطيط الأمنى لمراسم التنصيب مختلفاً عن سابقاته واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية تحسباً لاضطرابات اجتماعية جديدة.

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