كمالوندي: إيران تغطي حاجتها من الماء الثقيل وتصدره إلى 8 دول

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران باتت تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها فضلاً عن التصدير إلى 8 دول في العالم.

وأكد كمالوندي في تصريح تلفزيوني إن “تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف.. وسننتصر على الاستكبار العالمي في جميع الساحات وخاصة الصناعة النووية” وقال إننا نسعى في الصناعة النووية لتوفير أمن الوقود لمحطاتنا النووية من أجل أن نستمر لأطول فترة.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه كان من المقرر بعد تنفيذ الاتفاق النووي أن تصبح إيران عضواً في المعاهدات العالمية الكبرى في مجال الطاقة النووية، لكنه وبرغم خروج أميركا من الاتفاق النووي ومعارضتها لهذا الاتفاق “تمكنا بصورة جيدة وحكيمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”، موضحاً أنه “تم فرض قيود لفترة 8 أو 10 أعوام في إطار الاتفاق النووي لكن هذه القيود سترفع مع مضي الوقت وفي العام العاشر لن تكون هنالك أي قيود أمامنا”.

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