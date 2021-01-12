ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام عن مكتب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قوله في بيان الليلة الماضية إن الرئيس ترامب أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا، وأمر بمساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة في المقاطعة بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن التنصيب الرئاسي الـ 59 بدءاً من الـ 11 وحتى الـ 24 من الشهر الجاري.

ويسمح إعلان الطوارئ لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق الموارد مع سلطات الولاية والسلطات المحلية، ويأتي في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال متزايد باندلاع أعمال عنف في الفترة التي تسبق تنصيب بايدن وخلالها.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI حذر في وقت سابق من أن أنصار ترامب يخططون لـ “احتجاجات مسلحة” في مبنى الكابيتول وجميع الولايات قبيل تنصيب بايدن.

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