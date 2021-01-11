كوبا تدين إدراجها على “القائمة السوداء” الأمريكية

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم “الانتهازية السياسية” لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد إعادة إدراجها كوبا في قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.

وفي تغريدة له على موقع تويتر قال رودريغيز: “ندين إعلان الولايات المتحدة التهكمي والمنافق تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب.. كل صادق في تخوفه من آفة الإرهاب وضحاياه يدرك الانتهازية السياسية لهذا الفعل”.

وكانت إدارة ترامب أعلنت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق اليوم “إعادة إدراج كوبا على القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب” بعدما قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما برفعها من هذه القائمة.

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