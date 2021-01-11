الصحة: 98 إصابة جديدة بكورونا و69 حالة شفاء و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 69 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12462 شفيت منها 6098 حالة وتوفيت 781 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الإثنين ١١ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

١٨ في حمص

١٦ في دمشق

١٦ في اللاذقية

١٥ في حلب

١٤ في طرطوس

١٠ في حماة

٧ في ريف دمشق

٢ في السويداء

الشفاء :

١٩ في دمشق

١٥ في حلب

٩ في حمص

٧ في اللاذقية

٤ في ريف دمشق

٤ في طرطوس

٣ في السويداء

٣ في حماة

٣ في درعا

٢ في القنيطرة

الوفاة :

٣ في دمشق

٢ في حمص

١ في درعا

١ طرطوس

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