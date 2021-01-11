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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 28 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 11 كانون الثاني 2021
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الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات إجراء واشنطن بشأن حركة أنصار الله
حزب الله يدين قرار واشنطن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية
عمدة واشنطن تحذر: مجموعات مسلحة تمثل خطراً على عملية تنصيب بايدن
الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يعرقلون مسعى لعزل ترامب
مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" بهجمات في الحسكة والرقة
استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة طفلة بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش في ريف دير الزور
استشهاد طفلين وإصابة 10 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا
بيدرسون وخاجي يبحثان الوضع في سورية
الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية للاستيطان وشعبنا سيواصل النضال
إصابة يمني جراء خروقات قوى العدوان السعودي بالحديدة