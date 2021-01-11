حزب الله يدين قرار واشنطن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية

أدان حزب الله بشدة قرار الإدارة الأمريكية تصنيف حركة أنصار الله في اليمن “منظمة إرهابية”، واصفاً إياه بأنه “خطوة عدوانية ظالمة” ومؤكداً تضامنه مع الحركة.

وقال الحزب في بيان اليوم : الولايات المتحدة لم تكتف بالمشاركة ودعم وتأييد العدوان الظالم على اليمن بل أعلنت خارجيتها عزمها تصنيف حركة أنصار الله “منظمة إرهابية” في خطوة إجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني وصموده وقيادته استكمالاً للحصار الظالم والعدوان الإجرامي الذي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه وعن نتائجه الإنسانية والصحية وعلى المستويات كافة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الأمريكية وما سبقها من خطوات عدوانية مماثلة استهدفت حركات المقاومة في المنطقة ترمي إلى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط الأمريكي على مقدرات المنطقة وثرواتها وخيارات شعوبها الحرة ويرفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين والانخراط في حركة التطبيع المشؤومة والمرفوضة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن بلاده تعتزم تصنيف حركة أنصار الله اليمنية على ما تسميه واشنطن “القائمة السوداء للجماعات الإرهابية”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد إضافة إلى معاناة اليمنيين من المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض جراء الحصار الخانق الذي يفرضه تحالف العدوان على منافذ البلاد.

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