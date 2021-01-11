عمدة واشنطن تحذر: مجموعات مسلحة تمثل خطراً على عملية تنصيب بايدن

حذرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ميريال باوزر اليوم من وجود مجموعات مسلحة متطرفة في البلاد تمثل مصدر خطر على عملية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مشددة على ضرورة أن يكون التخطيط الأمني لمراسم التنصيب مختلفاً عن سابقاته.

وقالت باوزر في مقابلة مع قناة “سي ان ان”: لدينا مجموعات مسلحة متطرفة جداً في بلادنا تمثل مصدر خطر، مضيفة : الناس الذين يأتون للتظاهر السلمي مختلفون تماماً عن أولئك الذين رأيناهم يجتاحون مبنى الكونغرس في ذلك اليوم وهذا يظهر أن هذه مجموعة منظمة ومدربة.

وتابعت: إن التخطيط لعملية التنصيب في الـ 20 من كانون الثاني الجاري يجب أن يكون مختلفاً تماماً عن سابقاته بسبب المخاوف الأمنية المتصاعدة في المنطقة بعد أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي.

ولفتت باوزر إلى أن طلبها من وزارة الداخلية إلغاء تصاريح التجمعات العامة كافة في غضون حفل التنصيب يعبر عن مستوى القلق الذي ينتابها حول التهديدات الأمنية في العاصمة.

وكانت باوزر وصفت أمس اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكى “الكابيتول” من قبل مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنه تمرد وهجوم إرهابي غير مسبوق ودعت في وثيقة منشورة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى اتخاذ اجراءات أمنية استثنائية خلال حفل تنصيب بايدن تحسبا لاضطرابات اجتماعية جديدة.

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