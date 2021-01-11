انطلاق المرحلة التجريبية للمسابقة البرمجية في جامعة البعث

حمص - إسماعيل عبد الحي

انطلقت اليوم في كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة البعث وبالتعاون مع الجامعة الافتراضية السورية المرحلة التجريبية الخاصة بالمسابقة البرمجية الجامعية المحلية لموسمها السابع للعام 2020 بمشاركة (31) فريقاً، منهم 28 فريقاً من طلاب كليات جامعة البعث و3 فرق من طلاب الأولمبياد المتميزين وقد تمت استضافتهم لتأهيلهم للمشاركة في مسابقة العام القادم.

و أكد الدكتور الياس بطرس – نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية أن المرحلة التجريبية التي استمرت لمدة (4) ساعات وتضمنت عدداً من المسائل البرمجية تهدف إلى تحضير المتسابقين ضمن فرق مكون كل منها من ثلاثة طلاب أو أقل لأجواء المنافسة واختبار نظام الاتصال وشبكة الحواسيب ضمن الصالة والتأكد من جهوزيتها قبل الانطلاق الرسمي للمسابقة صباح غد الثلاثاء بهدف ضمان عدم حصول أي مشكلة فنية أو تقنية يمكن أن تعوق مسار المسابقة.

وأشار بطرس إلى أن المسابقة تعد وسيلة لجمع فرق من كليات جامعة البعث باختصاصات مختلفة واهتمام مشترك في قاعة واحدة وتعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع الطرق الجديدة في بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط لإعداد جيل يواكب التطور التقاني ويسهم في إيجاد حلول تخدم الواقع في مختلف القطاعات.

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