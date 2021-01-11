الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يعرقلون مسعى لعزل ترامب

عرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تحركاً للديمقراطيين اليوم من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء بعملية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت رويترز أن الديمقراطيين في المجلس دعوا إلى الموافقة على طرح التشريع على الفور للمناقشة لكن الجمهوريين عرقلوا تلك الخطوة.

كما نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى عزل ترامب ويتهمه بارتكاب “جرائم وتجاوزات بالغة” في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول حيث اعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه مشددين على أنه أظهر بذلك أنه “سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور في حال السماح له بالبقاء في منصبه”.

ودعت الوثيقة إلى “عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده عن مكتبه” مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب طرحوا مشروع قرار عزل ترامب رسمياً اليوم وحاولوا تمرير مشروع قانون آخر يحث نائبه مايك بنس ومجلس الوزراء على إنفاذ التعديل 25 من الدستور الأمريكي إلا أن مشروع القرار الأول لم يعلن في قاعة المجلس كونه لم يطرح للتصويت عليه من جانب الأعضاء لكن الإجراء طرح من أجل فسح المجال أمام تطبيقه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

من جانبه أجرى زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ستيني هوير محاولة لتمرير المشروع عبر الموافقة المطلقة لكن اليكس موني ممثل غرب فرجينيا قدم اعتراضاً.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أمهلت بنس 24 ساعة لعزل ترامب وإلا سيتحرك مجلس النواب لتنفيذ هذا الإجراء كما أكدت يوم الجمعة الماضي أن الديمقراطيين مستعدون للمضي هذا الأسبوع بمساءلة ترامب بشأن دوره في الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول ما لم يقدم استقالته.

ويواجه ترامب دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحام مبنى الكونغرس.

يشار إلى أنه تم اعتماد التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي عام 1967 وقد استخدم فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتاً إلى نوابهم.

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