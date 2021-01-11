تزايد أعداد الإصابات بكورونا في بلجيكا منذ بداية العام

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا منذ بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن المركز الوطني لإدارة الأزمات قوله في تقريره اليومي إن متوسط عدد الإصابات اليومي بلغ 1816 حالة في الفترة الواقعة بين الأول والسابع من الشهر الجاري.

ووفقا للمركز تم تسجيل 1569 اصابة جديدة بكورونا إضافة إلى 40 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 664263 والوفيات إلى 20078 حالة.

إلى ذلك بين الاختصاصي بعلم اللقاحات في بلجيكا بيير فان دام أن حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا في البلاد سيتسبب بعرقلة عمليات التلقيح التي انطلقت منذ أسبوعين.

وأوضح الاختصاصي أن الطواقم الطبية ستكون عاجزة عن معاينة المرضى وإعطاء اللقاحات في وقت واحد داعيا البلجيكيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الإغلاق.

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