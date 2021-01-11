مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” بهجمات في الحسكة والرقة

تواصلت الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب عدد منهم في عمليات طالت آلياتهم في الحسكة والرقة.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مسلحا من ميليشيا “قسد” قتل إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الدشيشة جنوب شرق الحسكة في حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” على الطريق الواصل بين بلدة تل تمر ومدينة الحسكة ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين عناصر الميليشيا.

وفي الرقة ذكرت مصادر أهلية أن عددا من مسلحي ميليشيا “قسد” أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لهم على طريق المنخر شرق الرقة.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس جراء هجمات متفرقة على تحركاتهم ومواقعهم فى محيط مدينة عين عيسى وفي منطقة عايد غرب مدينة الطبقة ومفرق مزرعة كبش شمال غرب الرقة وفي بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

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