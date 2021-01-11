استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة طفلة بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش في ريف دير الزور

استشهد ثلاثة أطفال وأصيبت طفلة بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بريف البوكمال جنوب شرق دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي داعش انفجر مساء اليوم في بلدة السكرية غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة طفلة بجروح بليغة.

وأشار المراسل إلى أنه تم نقل الطفلة المصابة الى مدينة دير الزور للعلاج وهي في حالة حرجة جراء إصابتها بعدة شظايا في الرأس.

وعمد إرهابيو داعش قبل اندحارهم من المنطقة إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل بغية زرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

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