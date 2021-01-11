انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة نتيجة عطل فني

تسبب عطل فني طارىء بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة مساء اليوم.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن العطل الطارىء حدث على خط الطبقة البواب 230 ك ف المغذي للمحافظة مبينا أنه جار العمل على الكشف على موقع العطل ومشيرا إلى أنه تتم حاليا تغذية الخطوط الخدمية كالمياه والاتصالات والأفران والمشافي عن طريق منشأة توليد السويدية الى حين إصلاح العطل خلال الساعات القادمة.

وشهدت محافظة الحسكة مطلع الشهر الماضي انقطاعا عاما للتيار الكهربائي نتيجة انهيار برجين وتضرر ثالث على خط الطبقة البواب 230 ك ف.

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