ضبط مستودع ومحطة محروقات لاتجارهما بالمازوت المدعوم

اللاذقية - سراب علي

لليوم الثاني على التوالي، نظمت مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية ضبطين بحق أصحاب مستودع ومحطة محروقات في ريف جبلة لاتجارهما بمادة المازوت المدعوم.

وقال سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية في تصريح لـ (تشرين): خلال متابعة المديرية لعملها في مراقبة السوق و توزيع المحروقات، نظمت اليوم ضبطاً بحق مستودع للمحروقات في ريف جبلة وذلك لحيازة المازوت بطريقه غير مشروعة للاتجار بها في السوق السوداء، وبيّن سوسي أنه تمت مصادرة الكمية المقدرة 400 ليتر، وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

وكانت نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس ضبطاً بحق محطة محروقات في ريف جبلة بمخالفة احتكار ٢٥١٥ ليتراً من مادة المازوت بغية الاتجار بها في السوق السوداء ، و بناء عليه تم إغلاق المحطة وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

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