بحث المبعوث الخاص للأمين العام بيدرسون وخاجي يبحثان الوضع في سورية للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون اليوم مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي تطورات الأوضاع في سورية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام وشؤون المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الإيرانية أن الجانبين بحثا أيضاً الاجتماع المقبل للجنة مناقشة الدستور وتطورات عملية أستانا وأعربا عن قلقهما من التصعيد الأخير لممارسات المجموعات الإرهابية وشددا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.

وعقدت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور في الفترة ما بين الـ 30 من تشرين الثاني الماضي والـ 4 من كانون الأول الماضي.

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