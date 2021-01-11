بدء استقبال طلبات مفاضلة الدراسات العليا (ماجستير) في جامعة البعث

أعلنت جامعة البعث في حمص عن بدء استقبال طلبات الانتساب لمفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي (اختصاص عمارة) اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء الـ 19 من كانون الثاني الجاري.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لمراسلة سانا إلى تجهيز مركزين للتسجيل في كليتي الهندسة المعمارية والمدنية بكل ما يلزم لنجاح عمليات التقدم إلى هذه المفاضلة.

ولفت الخطيب إلى أن جديد المفاضلة هذا العام قبول 24 طالب دارسات عليا في الطب البشري وفق الاختصاصات 9 منها في اختصاص الداخلية العامة و2 في الداخلية القلبية أمراض القلب والأوعية و4 في الجراحة العامة و2 في الجراحة العظمية و2 في التوليد وأمراض النساء و2 في التخدير والانعاش والعناية المشددة و3 في اختصاص الطب المخبري على أن يكون دوام المقبولين في الجامعة التي يرغب بها الطالب لهذا العام فقط.

وبين الخطيب أن أعداد الطلاب المطلوبة للدراسات العليا (ماجستير) في جامعة البعث 57 طالباً وطالبة منهم 33 قبولاً عاماً و14 موازياً و10 لخريجي الجامعات السورية وغير السورية وشواغر العرب والأجانب وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين.

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