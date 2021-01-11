غداً..الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من الصقيع

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وبارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..