غداً..الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من الصقيع
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وبارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة..
|منطقة دمشق
|21/8
|المنطقة الجنوبية
|21/8
|المرتفعات الجبلية
|16/3
|المنطقة الوسطى
|20/6
|المنطقة الساحلية
|23/15
|المنطقة الشمالية
|19/7
|منطقة الجزيرة
|21/8
|المنطقة الشرقية
|24/9
|منطقة البادية
|23/8
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