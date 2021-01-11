تراجع أعداد المتسوقين في بريطانيا بسبب كورونا

أعلنت وكالة الأبحاث الاقتصادية سبرينغ بورد اليوم أن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى في أنحاء بريطانيا انخفضت بنسبة 27.1 بالمئة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة قولها إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق و26 بالمئة في الشوارع الرئيسة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في وقت سابق فرضاً جديداً للحجر في بريطانيا ومنه إغلاق الشركات والحانات والمطاعم غير الأساسية مع بقاء نشاط المدارس للحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا مع ظهور سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن العام الماضي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بلاده خرجت من السيطرة لافتاً إلى أن فرض الإغلاق في البلاد قد يستمر حتى توزيع اللقاح ضد الفيروس.

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