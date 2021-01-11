رونالدو يتصدر قائمة أفضل الهدافين بكرة القدم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم مناصفة مع التشيكي جوزيف بيكان.

ووفق شبكة “سكاي سبورتس” فإن رونالدو 35 عاماً سجل الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي ليرفع رصيده إلى 759 هدفاً.

وأحرز رونالدو 759 هدفاً خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية منها 657 هدفاً بقميص الأندية التي لعب لها إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

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