مسؤول أوروبي: اقتحام الكابيتول كشف هشاشة الأنظمة الديمقراطية

رأى مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات التكنولوجيا تييري بريتون أن التاريخ سينظر إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) من جانب مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل مشابه لاعتداءات 11 أيلول على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بريتون قوله في مقال كتبه على موقع (بوليتيكو الأمريكي) إن الأحداث في واشنطن كشفت هشاشة الأنظمة الديمقراطية والتهديد الذي يمكن أن تمثله على بقائها الشركات التكنولوجية التي لا تخضع لرقابة كافية، معتبراً أنه مثلما دفعت اعتداءات 11 أيلول في اتجاه تحول نموذجي للأمن العالمي نشهد بعد 20 عاماً ما قبل وما بعد اقتحام الكابيتول دور المنصات الرقمية في الأنظمة الديمقراطية.

ودافع بريتون أيضاً عن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لفرض مزيد من الرقابة على شركات تكنولوجيا كبرى بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي ينص على فرض غرامات على منصات لإخفاقها في التصدي لمحتوى غير قانوني.

طباعة