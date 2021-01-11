برعاية إفريقية.. جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

تقرير

بعد توقفها لنحو شهر، عاودت ماكينة المفاوضات المصرية- الإثيوبية- السودانية نشاطها عبر جولة جديدة، بشأن تقاسم مياه نهر النيل في ظل الإعلانات الإثيوبية عن مراحل ملء سد النهضة.

الجولة الجديدة تأتي وسط تفاؤل أوروبي بنجاح الجولة الجديدة، ومستجدات سياسية جديدة تمخضت عن رفع السودان مما يسمى “لوائح الإرهاب الأمريكية”، إلى جانب إعلان إثيوبي مفاجئ عن بناء سد جديد على أحد روافد نهر النيل الأزرق.

ويشارك في الاجتماعات التي دعت إليها جنوب إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقي، وزيرا الخارجية والري المصريان، سامح شكري ومحمد المعاطي، فيما يشارك عن الجانب السوداني نظيراهما عمر قمر الدين وياسر عباس.

ويتناول الاجتماع الذي يترأسه بانا دورا وزير التعاون الدولي في جنوب إفريقيا، المقترحات السودانية بضرورة منح دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم للسودان ومصر وإثيوبيا، والنظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وتأتي الجولة الجديدة في ظل متغيرات سياسية وتقنية لا بد وأن ترخي بظلالها على المفاوضات المتقبلة بين البلدان الثلاثة، فقبل أيام قليلة، جرى الإعلان عن رفع اسم السودان مما يسمى ” قوائم الإرهاب الأمريكية”، إلى جانب إعلان إثيوبي مفاجئ نقلته وكالة “أمهرة” الإثيوبية للإعلام، حول وضع حجر الأساس لمشروع سد إثيوبي جديد يطلق عليه اسم “أجما- شاشا”، بتكلفة 125 مليون دولار، يقع على نهر صغير بحوض النيل الأزرق (نهر أجما) في ولاية أمهرة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن خبير المياه عباس شراقي قوله: إن سد “أجما-شاشا”، الذي تصل طاقته التخزينية إلى 55 مليار متر مكعب، من السدود الصغيرة التي لا تؤثر على تدفق المياه إلى مصر والسودان ولا تسبب أخطاراً على دول المصب.

ويقع هذا السد الذي تنفذه شركة تشييد الهندسة المدنية الصينية (CCEC)، على (نهر أجما) في حوض النيل الأزرق بولاية أمهرة، ويبلغ ارتفاعه 45 متراً، وطوله 372 متراً.

وبالرغم من هذه البيئة المشحونة بالتبدلات المتسارعة، رحب الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في المفاوضات كأحد مراقبي مفاوضات السد، بالمحادثات المصرية- السودانية- الإثيوبية مشيراً إلى ما وصفها بـ”الفرصة المهمة للتقدم نحو اتفاق على قواعد ملء سد النهضة والتوصل إلى حل للخلافات بين الدول الثلاثة حول قواعد الملء والتشغيل للسد الإثيوبي”.

ونقلت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل، القول إن الاتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي بأيدي الدول الثلاث وهي إثيوبيا والسودان ومصر لتحقيق الاستقرار في حوض النيل مشدداً على أنه حان وقت العمل لا تأجيج التوترات.

وأضاف “بوريل”: إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل جهود جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لحمل الأطراف الثلاثة على التوصل إلى حل بالتفاوض موضحا أن «الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات سد النهضة”.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر مصرية في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”: “إن الاجتماعات تتناول مناقشة المطالب السودانية بعدم البدء في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم”، مشيرة إلى أن “الجولة الحالية تستهدف التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني لأعمال ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يؤثر سلباً على تدفقات مياه النيل الأزرق إلى السودان ومصر”.

وأضافت المصادر: “إن مصر والسودان سوف تعرضان تمسكهما بموقفها بضرورة الوصول إلى حل مرض لكل الأطراف وعرض اعتراضهما على ما قامت به أديس أبابا موسم الفيضان الماضي بالملء الأول من دون اتفاق مع مصر والسودان”، مشددة على أن البلدين متمسكان بمواقفهما من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها.

ويثير سد النهضة الإثيوبي خوفاً كبيراً في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية للبلدين، ولم تسفر محادثات البلدين مع إثيوبيا حتى الآن عن اتفاق لتقاسم المياه.

وبدأ بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية- الإثيوبية عام 2011. وتقدر تكلفته الفعلية بحوالي 4.6 مليارات دولار. وعند اكتمال عمليات الإنشاء سيكون أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

وتخشى مصر بشكل كبير من تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية المتشكلة بمساحة 246 كيلومتراً مربعاً وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.

طباعة