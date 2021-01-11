بئر جديدة بالخدمة في مشروع علوك

أدخلت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة بئراً جديدة من آبار مشروع مياه علوك في الخدمة ليصبح عدد الآبار العاملة في المشروع 19 بئراً تتم تغذية مدينة الحسكة والريف الغربي بالمياه المنتجة منها وذلك من مجمل الآبار البالغ عددها 34 بئراً.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة أن عمليات الصيانة في مشروع علوك والتي تتم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر مستمرة لصيانة الآبار العاملة والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية فيه.

وبيّن المهندس العكلة أن واقع ضخ المياه إلى المشتركين في الحسكة يشهد استقراراً وانتظاماً من حيث التغذية وفق برنامج التقنين المعمول به إذ تبلغ كميات المياه المنتجة من المشروع يومياً نحو 80 ألف متر مكعب يتم ضخها إلى أهالي مدينة الحسكة والأحياء والتجمعات المحيطة بها والمقسمة إلى أربعة قطاعات يتم تخصيص كل قطاع بضخ المياه على مدار اليوم.

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