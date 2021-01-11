بنك “JP Morgan” يوقف التبرعات السياسية عقب اقتحام الكونغرس

أعلن بنك “جي بي مورغان” الأمريكي الشهير تعليق جميع التبرعات السياسية في أعقاب إقدام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على اقتحام مبنى الكونغرس “الكابيتول” في واشنطن الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم البنك قوله: إن البنك قرر وقف كل المساهمات والتبرعات المالية للسياسيين الأمريكيين سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين مدة ستة أشهر على الأقل.

وقال بيتر شير رئيس قسم مسؤولية الشركات في البنك: إن تركيز مسؤولي قطاع الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الآن يجب أن يكون على الحكم وإيصال المساعدة لمن هم بحاجة ماسة لها.

وانضم البنك المذكور الى العديد من المؤسسات الأمريكية التي أوقفت هذه التمويلات منذ أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء الماضي، كما قررت شركات أخرى ومنها مجموعة ماريوت أنترناشونال العملاقة في قطاع الفنادق والضيافة وجمعية بلو كروس بلو شيلد لشركات التأمين الصحي وقف التمويلات للذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات.

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