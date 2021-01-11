المواجهة مستمرة

تقرير- هبا علي أحمد

لم يدُر في خلد الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما ما بعد الحرب العالمية الثانية أن يقف أحداً أمام هيمنتها وغطرستها، كما لم يدُر في خلدها أن تصل إلى الهشاشة التي باتت عليها اليوم، إذ اجتازت مراحل متقدمة في مراكمة عوامل الضعف و الهزيمة وعلى مرأى العالم، ولا تمتلك في مواجهتها سوى التصعيد وفرض “العقوبات” على الدول والشعوب.

بناء على ما سبق، لم يكن مستغرباً فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، في استهداف واضح ومباشر للرمزية التي يمثلها الفياض في محور المقاومة، إذ إن المعني ليس شخص الفياض بل كرمزيته وارتباطه بقوى المقاومة في المنطقة، كما أن العقوبات تأتي بعد يوم واحد من تأكيد الفياض أن إخراج القوات الأمريكية من العراق سيكون الرد على جريمة اغتيال قادة النصر في إشارة إلى الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

إذاً فرض العقوبات على الفياض مناورة واضحة تأتي لغايات سياسية لارتباط الحشد بقوى المقاومة على الساحة الإقليمية، كما أنها تأتي للضغط على الحكومة العراقية في محاولة للوصول إلى نقطة “عزل” الحشد والتأثير على أحد أركان المؤسسة العسكرية العراقية، ومن جهة أخرى فهذه العقوبات تعد رسالة غير مباشرة للشعب العراقي عبر محاولة “شيطنة” الحشد عبر تحميله مسؤولية ما يجري على الساحة العراقية وزرع بذور الفتنة عبر الادعاء بان الحشد “له ارتباطات إقليمية ويمثل عامل زعزعة للاستقرار والأمن العراقيين”.

سياسة العقوبات الأمريكية المتبعة تستهدف كل أطراف محور المقاومة في المنطقة أي أنها عداء لنهج المقاومة، ففرض العقوبات على الفياض سبقه عقوبات مماثلة على سورية وإيران وحزب الله، وكل ذلك يلتقي عند نقطة واحدة وهي محاولة إيجاد العثرات في طريق تلك القوى والحد من قدراتها المتنامية والمتطورة، وبالتالي “شيطنتها” والتأثير على بيئتها الحاضنة وشعبيتها، أي أنها عقوبات ممنهجة ومدروسة ومحددة الأهداف والغايات، ولاسيما أن محور المقاومة أصبح قوة ردع سياسية وعسكرية لايستهان بها، وكان على الدوام حاجز صد في وجه كل المخططات الأمريكية والإسرائيلية من خلفها.

المثير للسخرية أن العقوبات الأمريكية على الفياض تأتي تحت مزاعم “انتهاك حقوق الإنسان” تجاه المتظاهرين في العراق أواخر عام 2019، والسؤال: ماذا عن قتل أمريكا للعراقيين واليمنيين والسوريين والليبيين تحت مزاعم وأكاذيب اعترف الأمريكيون أنفسهم بها؟.

فمن يحاسب اليوم؟ وماذا تجدي المحاسبة والمساءلة بعد الدمار والدماء والفوضى وتدمير مؤسسات الدول المستهدفة لإضعافها ووضعها “تحت الطاعة” والسيطرة ونهب خيراتها وثرواتها وإفقار شعوبها؟

مناورات واشنطن لن تتوقف عند حد، فمازال في جعبتها الكثير، لذلك ليس مستغرباً أن تستكمل نهجها في العقوبات والتصعيد، ولاسيما أن جولات المواجهة بين المعسكر الأمريكي- الصهيوني ومحور المقاومة راهناً على أشدها..

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