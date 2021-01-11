ديمقراطية أمريكا المزيّفة!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 27 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 11 كانون الثاني 2021
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الليرة التركية تهبط مجدداً
القبض على 3 إرهابيين في العراق
إصابة ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال
غورباتشوف يدعو موسكو وواشنطن لتجديد ضمان عدم نشوب حرب نووية
بيلوسي: عزل ترامب هدفه منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية مستقبلاً
بوريل ينتقد اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من أنصار ترامب
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قتلى ومصابون في ميليشيا (قسد) بهجمات متفرقة ضد تحركاتهم في الرقة ودير الزور
كليتشدار أوغلو: سيتم التخلص من أردوغان في أول انتخابات رئاسية
قوى العدوان السعودي تجدد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة