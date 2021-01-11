ديمقراطية أمريكا المزيّفة!

AM 9:03 2021/01/11

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/11 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في محيط أكاديمية الأسد - جمعية الزهراء – الليرمون - الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 16,00