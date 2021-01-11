الجو صحو بشكل عام

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كلها.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وبارداً ليلاً، مع تحذير من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 19/7 21/8 18/6 القنيطرة 18/6 19/7 18/5 درعا 16/4 17/5 15/2 السويداء 20/9 20/9 18/7 حمص 18/5 20/7 17/2 حماة 19/4 21/6 19/1 الحسكة 20/8 20/9 19/6 اللاذقية 22/16 21/17 22/16 طرطوس 22/14 21/17 22/10 حلب 18/6 19/8 17/4 إدلب 17/7 18/8 16/4 دير الزور 23/7 24/9 22/5 الرقة 22/8 23/10 21/4

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